مردم شهرستان فیروزکوه برای دویست و سی و هفتمین بار در میدان معلم این شهرستان گرد هم آمدند تا ضمن تأکید بر همبستگی ملی، آمادگی خود را برای صیانت از وطن اعلام نمایند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تجمع شبانه مردم با بصیرت فیروزکوه در شب ۲۳۷، با حضور گسترده‌ای از اقشار مختلف در میدان معلم برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع مردمی تأکید کردند که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر همین حضور‌های گسترده و بصیرانه مردمی، مسیر خود را به سوی شکوه و پیروزی‌های بیشتر ادامه خواهد داد. این حضور مستمر که هر شب استوارتر از شب‌های گذشته است، پیامی روشن به دشمنان کشور است که اراده ملت ایران برای صیانت از اسلام و ایران، هرگونه توطئه را با شکست مواجه می‌کند.