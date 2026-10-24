برنامه‌های «قرار هفته»، «سایه‌روشن تاریخ»، «ققنوس»، «آغوش امن تو»، «مهر تابان»، «به رسم فاطمه»، «عطر یاس» و «سرگذشت»، امروز از شبکه‌های رادیویی فرهنگ و صبا پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «قرار هفته» این هفته به معرفی و بررسی زندگی، شعر، ترجمه و اندیشه‌های طاهره صفارزاده، شاعر، نویسنده و پژوهشگر برجسته معاصر، می‌پردازد.

میان‌برنامه «قرار هفته»، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ است که از دوم تا هشتم آبان، در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز از این شبکه رادیویی پخش می‌شود.

این برنامه در هفته جاری، نگاهی به کارنامه پربار طاهره صفارزاده دارد، بانویی که شعر را به عرصه اندیشه، آگاهی و پرسشگری پیوند زد و در کنار سرودن شعر، در زمینه ترجمه و پژوهش‌های قرآنی نیز آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.

طاهره صفارزاده، متولد ۲۷ آبان ۱۳۱۵ در سیرجان، با سرودن مجموعه‌شعر‌های شاخصی همچون «رهگذر مهتاب»، «طنین در دلتا»، «چتر سرخ» و «سفر پنجم»، جایگاه ویژه‌ای در ادبیات معاصر ایران یافت. او همچنین با ترجمه قرآن کریم به زبان‌های فارسی و انگلیسی و فعالیت در حوزه پژوهش‌های قرآنی، سهمی ماندگار در این عرصه داشت. صفارزاده چهارم آبان‌ماه ۱۳۸۷ در تهران درگذشت.

میان‌برنامه «قرار هفته» با هدف معرفی چهره‌های ماندگار ادب و هنر و آشنایی مخاطبان با آثار و جریان‌های ادبی، هر هفته به یکی از شخصیت‌های برجسته ادبی می‌پردازد.

برنامه «سایه‌روشن تاریخ» با مرور تحولات سیاسی ایران و جهان از دوران باستان تا عصر معاصر، موضوعاتی همچون اعلامیه بالفور، حمله چنگیزخان به ایران و مسائل روز بین‌الملل را بررسی می‌کند.

برنامه «سایه‌روشن تاریخ»، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، علاوه بر پخش صوتی از رادیو فرهنگ، به‌صورت تصویری نیز از طریق نرم‌افزار کاربردی «ایران‌صدا» در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

در بخش‌های مختلف این برنامه، موضوعات متنوع تاریخی و سیاسی بررسی می‌شود. در بخش «قراردادها»، اعلامیه بالفور مرور خواهد شد، در بخش «نقاله‌های پنهان»، حمله چنگیزخان به ایران واکاوی می‌شود و در بخش «معماری قدرت»، اندیشه‌ها و جنبش مزدک در دوره ساسانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین در بخش «پهلوی به روایت تاریخ»، موضوع کاپیتولاسیون بررسی می‌شود. در بخش «پشت پرده اکنون» نیز محمد ساجدی، کارشناس برنامه، به تحلیل مسائل روز ایران و جهان، از جمله جنایات منتسب به رژیم صهیونیستی، سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و رویداد‌های هفته گذشته در فرانسه می‌پردازد. معرفی محمد حسنین هیکل، روزنامه‌نگار برجسته مصری، در بخش «آقای خبرنگار» از دیگر بخش‌های این برنامه است.

پخش بخش «روز‌شمار تاریخ» با اجرای راضیه گردکاهد و بخش تعاملی برنامه با اجرای ساناز روزبهانی، از دیگر قسمت‌های «سایه‌روشن تاریخ» است.

برنامه «سایه‌روشن تاریخ» به تهیه‌کنندگی و نویسندگی یلدا احتشامی، با گویندگی سید حامد موسوی و کارشناسی محمد ساجدی، هر شنبه ساعت ۱۶ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «ققنوس» هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ضمن بررسی تمدید مهلت ارسال آثار به کنگره شعر مقاومت و جایزه ادبی «یوسف»، به واکاوی ریشه‌ها و سیر تحول شعر فاطمی در ادوار مختلف شعر فارسی می‌پردازد.

این برنامه با بررسی رویداد‌ها و جریان‌های مهم ادبی کشور، میزبان چهره‌های برجسته حوزه شعر و ادبیات خواهد بود.

در این برنامه، میربابا، دبیر کنگره سراسری شعر مقاومت و دفاع مقدس، درباره تمدید مهلت ارسال آثار به بیست‌وهشتمین کنگره سراسری شعر و پانزدهمین جایزه ادبی «یوسف» تا ۱۵ آبان‌ماه گفت‌و‌گو می‌کند.

همچنین دکتر محمد مرادی، شاعر و استاد دانشگاه، درباره موضوع «شعر فاطمی از آغاز شعر فارسی» و سیر تحول آن در ادبیات آیینی کشور به بحث و تبادل نظر می‌پردازد. گفت‌و‌گو با رسول عظیمی، دبیر انجمن شعر و کتاب‌خوانی، از دیگر بخش‌های کارشناسی این برنامه است.

پخش بخش‌های متنوعی از جمله «یک شعر، یک شاعر»، «شعری که زندگی است» و «روزشمار ادبی»، در کنار طرح این پرسش تعاملی، از دیگر بخش‌های برنامه خواهد بود: «شاعران از چه نماد‌ها و آرایه‌های ادبی برای بازنمایی شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) و جایگاه ایشان در شعر و ادبیات استفاده کرده‌اند؟»

برنامه ادبی «ققنوس» شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۵، زنده با اجرای مهدی محمدیان از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

رادیو صبا هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با پخش پنج ویژه‌برنامه «آغوش امن تو»، «مهر تابان»، «سرگذشت»، «به رسم فاطمه» و «عطر یاس»، به روایت جلوه‌هایی از سیره فاطمی، ایثار و مادری می‌پردازد و با بازخوانی رویداد‌های تاریخی و روایت‌هایی از زندگی مادران و خانواده‌های شهدا، مخاطبان را همراه می‌کند.

ویژه‌برنامه‌های «آغوش امن تو»، «مهر تابان»، «سرگذشت»، «به رسم فاطمه» و «عطر یاس»، امروز با محوریت سیره انسانی و معنوی بانوی بزرگ اسلام، پخش می‌شوند.

ویژه‌برنامه «آغوش امن تو» با رویکردی متفاوت به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، جلوه‌هایی از مادرانگی، ایثار، صبوری و مواسات را در قالب روایت‌هایی از زندگی امروز بازخوانی می‌کند و به تبیین جایگاه این ارزش‌ها در روابط انسانی و خانوادگی می‌پردازد.

برنامه نمایشی «مهر تابان» نیز با بهره‌گیری از روایت و داستان‌گویی، به گرامیداشت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد و با زبانی نمایشی، بخش‌هایی از سیره و فضائل آن حضرت را برای مخاطبان روایت می‌کند.

ویژه‌برنامه مستند «سرگذشت» با بررسی ماجرای فدک و مطالبه حضرت زهرا (س) برای احقاق حق، ابعاد تاریخی این رویداد پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) را بازخوانی می‌کند. این برنامه همچنین میزبان گفت‌و‌گو با محمود توکلی، نویسنده کتاب «واپسین روز‌های عمر پیامبر (ص) و ماجرای فدک» است.

برنامه «به رسم فاطمه» با روایت‌هایی واقعی از مادرانگی، ایثار و همدلی، به بازخوانی سیره انسانی آن حضرت می‌پردازد. راه‌اندازی پویش مردمی «به نیت فاطمه» نیز فرصتی برای مشارکت مخاطبان در ترویج مهربانی، امیدبخشی و انجام کار‌های نیک فراهم می‌کند.

«عطر یاس» دیگر ویژه‌برنامه رادیو صباست که با گفت‌و‌گو‌های صمیمی با مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم، به معرفی زندگی، شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی این شهدا می‌پردازد و روایت‌هایی از صبر، فداکاری و استقامت خانواده‌های آنان را پیش روی شنوندگان قرار می‌دهد.

رادیو صبا با تدارک این ویژه‌برنامه‌ها، مخاطبان را به شنیدن روایت‌هایی از ایمان، مهربانی، ایثار و پاسداشت سیره حضرت فاطمه زهرا (س) دعوت می‌کند. رادیو صبا هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با پخش پنج ویژه‌برنامه «آغوش امن تو»، «مهر تابان»، «سرگذشت»، «به رسم فاطمه» و «عطر یاس»، به روایت جلوه‌هایی از سیره فاطمی، ایثار و مادری می‌پردازد و با بازخوانی رویداد‌های تاریخی و روایت‌هایی از زندگی مادران و خانواده‌های شهدا، مخاطبان را همراه می‌کند.

ویژه‌برنامه مستند «سرگذشت» با بررسی ماجرای فدک و مطالبه حضرت فاطمه زهرا (س) برای احقاق حق، ابعاد تاریخی این رویداد پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) را با حضور محمود توکلی، نویسنده کتاب «واپسین روز‌های عمر پیامبر (ص) و ماجرای فدک»، بازخوانی می‌کند.

این مستند با بررسی ماجرای فدک و تلاش حضرت فاطمه زهرا (س) برای بازپس‌گیری آن، شنوندگان را با ابعاد تاریخی این رویداد همراه می‌کند. در این برنامه، موضوع فدک و جایگاه آن در رویداد‌های پس از رحلت پیامبر اسلام (ص) بررسی می‌شود و مخاطبان با روایت‌ها و دیدگاه‌های تاریخی درباره این موضوع آشنا خواهند شد.

همچنین در مستند «سرگذشت»، گفت‌وگویی با محمود توکلی، نویسنده کتاب «واپسین روز‌های عمر پیامبر (ص) و ماجرای فدک»، پخش می‌شود که در آن ابعاد مختلف این ماجرا و اهمیت آن در تاریخ اسلام مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ویژه‌برنامه «سرگذشت» با رویکردی مستند و تاریخی، فرصتی برای بازخوانی رویداد‌های مهم صدر اسلام و آشنایی بیشتر مخاطبان با زندگی و مواضع حضرت فاطمه زهرا (س) فراهم می‌کند.

ویژه‌برنامه «سرگذشت» امروز ساعت ۱۶:۳۰ به تهیه‌کنندگی انسیه شمس‌اللهی از رادیو صبا پخش می‌شود.