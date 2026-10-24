به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بررسی نرخ‌های عمده‌فروشی سیمان نشان می‌دهد سیمان پاکتی صوفیان(تیپ ۲) با افزایش ۲۱ هزار تومانی به ۳۱۴ هزار تومان رسیده است و سیمان پاکتی کرمان نیز با رشد ۳ هزار تومانی، ۲۹۳ هزار تومان قیمت دارد.

در سایر محصولات، سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی مدلل ۲۶۶ هزار تومان معامله می‌شوند، نرخ سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان و سیمان پاکتی تهران نیز ۲۶۰ هزار تومان است.

سیمان پاکتی ساوه با قیمت ۲۵۷ هزار تومان عرضه می‌شود و نرخ سیمان پاکتی داراب و آبیک به ۲۵۵ هزار تومان رسیده است.

سیمان پاکتی اصفهان و هرمزگان نیز هر کدام ۲۵۰ هزار تومان قیمت دارند.

قیمت تیرآهن در نخستین روز هفته

امروز شنبه(۲ آبان ۱۴۰۵)، تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۱۳۶ هزار و ۳۶۰ تومان عرضه می‌شود و تیرآهن ۱۸ نرمال ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان و تیرآهن ۱۸ فایکو ۱۰۹ هزار و ۵۴۵ تومان قیمت دارند.

تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۱۰۸ هزار و ۱۸۱ تومان و تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان معامله می‌شوند.

تیرآهن ۱۴ ظفر بناب با نرخ ۱۱۴ هزار و ۶۳۶ تومان، تیرآهن ۱۶ کرمانشاه با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۰۹ تومان خرید و فروش می‌شوند.

تیرآهن ۱۴ شاهین بناب و تیرآهن ۱۴ یزد هر کدام ۱۱۱ هزار و ۸۱۸ تومان و تیرآهن ۱۴ اشتهارد ۱۰۹ هزار و ۹۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

قیمت میلگرد ۲ آبان ۱۴۰۵ در بازار

امروز در بازار مصالح ساختمانی؛ میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۱۰۵ هزار و ۴۵۰ تومان عرضه می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۲ ظفر بناب ۱۰۹ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A ۳ کاوه تیکمه‌داش ۱۱۰ هزار و ۳۶۰ تومان قیمت دارند.

همچنین میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۰ هزار و ۹۱۰ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان با قیمت ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار A۳ بافق یزد با نرخ ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ تومان معامله می‌شوند.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی ۱۱۳ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت دارد، نرخ میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان به ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان می‌رسد و میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان عرضه می‌شود.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن اصفهان نیز با نرخ ۱۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان در بازار به فروش می‌رسد.