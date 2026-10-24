مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد از افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق استان طی روز‌های آینده خبر داد.

افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده در کهگیلویه و بویراحمد

افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کرمی مدیرکل هواشناسی استان گفت: آسمان استان تا روز دوشنبه صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات، افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست.

کرمی افزود: در برخی مناطق مستعد، احتمال بارش پراکنده وجود دارد و روند کاهش دمای هوا نیز مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی مناطق سردسیری و گرمسیری گفت: در روز‌های آینده، شرایط جوی در نقاط مختلف استان با افزایش تدریجی ابر و وزش باد همراه خواهد بود و احتمال بارش پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

کرمی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی ایستگاه‌های هواشناسی استان بیان کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته، لیشتر با دمای ۳۴ و ۴ دهم سانتی‌گراد گراد گرم ترین و یاسوج با دمای ۷ درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان بود..