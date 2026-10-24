مدیرکل امور عشایر ایلام گفت: ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه‌ عشایریِ مناطق گرمسیر و سردسیر استان، آماده کوچ پاییزه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرشاد یاسمی با اشاره به باز بودن راه‌های عشایری استان برای کوچ پاییزه، ظهار کرد: از مجموع راه‌های عشایری استان، هزار و ۲۸۹ کیلومتر در مناطق گرمسیری و هزار و ۳۱۱ کیلومتر در مناطق سردسیر قرار دارد که این گستردگی، شبکه ارتباطی مهمی را برای پویایی زندگی عشایری رقم زده است.

وی افزود: این راه‌ها افزون بر آن که شریان حیاتی برای جابه‌جایی خانوار‌ها و دام‌ها در کوچ‌های فصلی به شمار می‌روند؛ بستر مناسبی را برای دسترسی آسان به خدمات ضروری؛ از جمله: درمان، آموزش و امدادرسانی فراهم می‌کنند و با آسان‌سازی دسترسی به بازار دام و مراکز عرضه نهاده‌های تولید، موجب افزایش ایمنی تردد می‌شوند و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهند.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام تشریح کرد: کار بهسازی راه‌های عشایری در برنامه‌های سالانه با شاخص‌هایی؛ نظیر نگهداری روزانه افزون بر هفت کیلومتر و ماهانه ۲۱۷ کیلومتر پیگیری می‌شود تا زیرساخت‌های زندگی و تولید عشایر حفظ و توسعه یابد.

یاسمی ادامه داد: در این پیوند خودرو‌های سنگین و نیمه‌سنگین اداره کل امور عشایر شامل لودر، گریدر و بیل زنجیری به صورت پیوسته در طول راه‌های عشایری استان در حال فعالیت هستند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی و احتیاط‌های لازم در آستانه کوچ پاییزه از عشایر استان خواست تا پیش از آغاز جابه‌جایی؛ اطلاعات کامل درباره وضعیت راه‌ها و شرایط آب و هوا را دریافت و از هرگونه تردد در مسیر‌های پرخطر، حاشیه مسیل‌ها و نقاط مستعد سیلاب خودداری کنند.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام یادآوری کرد: احتیاط کامل هنگام عبور از جاده‌های اصلی، کنترل و هدایت دقیق دام‌ها در طول مسیر و توقف کوچ در زمان شرایط نامساعد هوا؛ از جمله نکات کلیدی است که رعایت آنها برای پیشگیری از حوادث احتمالی و صیانت از سلامت خانوار‌های عشایری ضروری است.

استان ایلام؛ دارای ۱۰ هزار خانوار عشایری با ۶۰ هزار نفر جمعیت در قالب ۱۲ ایل و ۳۵ طایفه است.

۱۰ درصد از جمعیت استان را جامعه عشایری تشکیل می‌دهد.

ایلام به عنوان یکی از قطب‌های دامپروری کشور، دارای یک میلیون و ۴۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین عشایری است.