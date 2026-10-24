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علی اسکو کشتیگیر خستگیناپذیر آملی در وزن ۷۷ کیلوگرم در اولین مبارزه خود مقابل حریف لیتوانی در دو دقیقه پیروز میدان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز به میزبانی آستانه قزاقستان آغاز شد و ملیپوشان کشورمان در ۴ وزن اول به رقابت میپردازند.
در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو دور اول با کپاسکاس کشتیگیر لیتوانی مبارزه کرد و با برتری ۱۱ بر صفر و سالتو بارانداز در ۲ دقیقه به برتری رسید.
پیام احمدی، محمدمهدی کشتکار، علی اسکو و غلامرضا فرخی فرنگیکار کشورمان هستند که امروز به روی تشک میروند. اسکو تنها ملیپوش کشورمان بود که امروز کارش را از دور اول شروع کرد. ۳ فرنگیکار دیگر از دور دوم وارد رقابت میشوند.