به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، بریک آرین، دبیرکل سازمان اسلامی امنیت غذایی (IOFS)، در حاشیه مراسم رسمی امضای یادداشت تفاهم همکاری در قزاقستان، نشان اختصاصی این سازمان را به دکتر غلامرضا گل‌محمدی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)، اهدا کرد.

این مراسم در جریان سفر هیئت بلندپایه وزارت جهاد کشاورزی به قزاقستان و با هدف گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه میان سازمان تات و سازمان اسلامی امنیت غذایی برگزار شد.

اهدای این نشان در راستای توسعه تعاملات مشترک و توجه به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی صورت گرفت.

در حاشیه این مراسم، یادداشت تفاهم همکاری میان دو سازمان با تمرکز بر حوزه‌هایی از جمله تولید واکسن و سرم، بیوتکنولوژی، مدیریت هوشمند آب و خاک و کشاورزی پایدار به امضا رسید که زمینه انتقال دانش و فناوری را فراهم می‌کند.

در بخش دیگری از برنامه‌های این سفر و در پایان دومین روز حضور ایران در نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی قزاقستان، دستاورد‌ها و ساختار سازمان تات به نمایندگان و فعالان بین‌المللی معرفی شد.

در این برنامه، پیشینه تاریخی مؤسسات تحقیقاتی تات، از جمله مؤسسه رازی با بیش از یک قرن سابقه، در کنار شبکه گسترده مراکز تحقیقاتی و ظرفیت نیروی انسانی متخصص کشور تشریح و به‌عنوان بستری برای مشارکت در طرح‌های مشترک با کشور‌های اسلامی تبیین شد.