کاروان ورزشی ایران با کسب ۱۰۲ نشان رنگارنگ، به کار خود در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا پایان داد و در جایگاه ششم جدول رده‌بندی مدالی این رقابت‌ها قرار گرفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی ناگویا در ژاپن با پایان رقابت ورزشکاران کشور‌های آسیایی به کار خود پایان داد.

کاروان ایران با کسب ۲۶ نشان طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز، مجموع مدال‌های خود را به عدد ۱۰۲ رساند و در رتبه ششم این رویداد قاره‌ای ایستاد.

بر اساس جدول نهایی مدال‌ها، چین با کسب ۲۰۷ نشان طلا، ۱۱۷ نقره و ۱۱۱ برنز و مجموع ۴۳۵ مدال، عنوان نخست را به دست آورد. ژاپن با ۶۴ طلا، ۶۰ نقره و ۶۲ برنز در جایگاه دوم قرار گرفت و ازبکستان با ۴۵ طلا، ۴۹ نقره و ۵۱ برنز سوم شد.

همچنین هند با ۳۰ مدال طلا، ۳۵ نقره و ۴۹ برنز در رتبه چهارم ایستاد و کره جنوبی نیز با کسب ۲۹ طلا، ۳۸ نقره و ۳۳ برنز جایگاه پنجم را به خود اختصاص داد.

بدین ترتیب، کاروان ایران با کسب بیش از ۱۰۰ نشان در مجموع سه رنگ، پرونده حضور خود در بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا را بست و در میان کشور‌های برتر قاره آسیا قرار گرفت.