مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از پتانسیل عظیم معدنی استان خبر داد و اعلام کرد که با وجود شناسایی ۵۱۲ معدن، همچنان ۱۰۸ معدن نیازمند ورود سرمایه‌گذاری جدید هستند تا به چرخه تولید بازگردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سخاوت خیرخواه، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی، بر اهمیت استراتژیک ذخایر معدنی استان تاکید کرد.

وی گفت: استان آذربایجان غربی با دارا بودن ۵۱۲ معدن شناسایی شده، یکی از قطب‌های معدنی کشور محسوب می‌شود که از این میان، ۴۰۴ معدن فعال بوده و ۱۰۸ معدن دیگر نیز در انتظار ورود سرمایه‌گذاران جدید برای فعالیت هستند.

خیرخواه با اشاره به روند فعال‌سازی معادن افزود: طی ۱۸ ماه گذشته با برگزاری ۳ مرحله مزایده عمومی، ۳۳ معدن غیرفعال موفق به بازگشت به چرخه تولید شده‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که با تداوم فرآیند اکتشافات، ذخایر معدنی استان که در حال حاضر بالغ بر ۲۰ میلیارد تن است، روند افزایشی خواهد داشت و ظرفیت استخراج سالانه آن به ۲۰ میلیون تن می‌رسد.

او تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) از معادن استان به عنوان حقوق دولتی به خزانه ملی واریز شود. وی افزود که در ۶ ماهه نخست سال جاری، حدود ۲ همت از این مبلغ وصول شده است.

وی همچنین به بخش سنگ‌های تزئینی اشاره کرد و گفت: ۱۹۷ معدن سنگ‌های تزئینی در استان شناسایی شده که ۳۹ درصد معادن استان را تشکیل می‌دهند. از این میان، ۶۶ میلیون تن ذخیره قطعی در این بخش وجود دارد که سالانه با استخراج ۲ میلیون تن، ۱۰ درصد از ظرفیت استخراج کل استان را به خود اختصاص می‌دهد.

در بخش اشتغال هم خیرخواه اعلام کرد که در حال حاضر بیش از ۵ هزار نفر در معادن استان مشغول به کار هستند که از این میان، ۵۰۹ نفر به‌طور مستقیم از معادن تازه فعال‌شده بهره‌مند شده‌اند.