

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس شبکه بهداشت و درمان بافق از ارائه خدمات رایگان پزشکی و بهداشتی در محلات کم‌برخوردار این شهرستان به مناسبت هفته سلامت زنان خبر داد و گفت: ویزیت متخصص قلب و زنان، مشاوره تغذیه و غربالگری سرطان پستان از جمله خدمات ارائه‌شده در این برنامه جهادی است.

رنجبر گفت: بسیج جامعه پزشکی بیش از دو دهه است که در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافق فعالیت می‌کند و حدود ۱۰۰ نیروی متخصص و غیرمتخصص این مجموعه، در مناسبت‌های مختلف و شرایط خاص، خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهند.

وی افزود: به مناسبت هفته سلامت زنان، گروهی از متخصصان با حضور در محلات کم‌برخوردار شهرستان، خدماتی از جمله ویزیت رایگان متخصص قلب و متخصص زنان، مشاوره تغذیه، اندازه‌گیری فشار خون و غربالگری بیماری‌ها، به‌ویژه سرطان پستان، را به مردم ارائه می‌کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بافق با اشاره به اجرای برنامه جهادی در ۲ روز متوالی گفت: این برنامه روز گذشته در منطقه بنیاد مسکن و امروز در محله مظفریه برگزار شد.

رنجبر ادامه داد: اندازه‌گیری قند خون و فشار خون، مشاوره تغذیه و روان‌شناسی و توزیع مکمل از دیگر خدمات ارائه‌شده در این برنامه است که با هدف دسترسی آسان‌تر مردم محلات کم‌برخوردار به خدمات سلامت اجرا می‌شود.