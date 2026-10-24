به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امید رفیعی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به اجرای عملیات بهینه‌سازی روشنایی معابر قم گفت: در این عملیات که روز جمعه، یکم آبان، در بلوار امامت پردیسان انجام شد، ۳۳۰ دستگاه چراغ قدیمی با چراغ‌های نسل جدید LED جایگزین شد.

وی افزود: این عملیات با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی و ارتقای تجهیزات روشنایی معابر شهری و با مشارکت نیرو‌های عملیاتی، نظارتی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان قم به اجرا درآمد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به ظرفیت اجرایی این مانور بیان کرد: در این عملیات، ۶ گروه عملیاتی، ۲ گروه نظارت بر بهره‌برداری و ایمنی و ۳ گروه پشتیبانی با مشارکت ۴۰ نفر از نیرو‌های اجرایی و تخصصی و استفاده از ۹ دستگاه خودروی عملیاتی فعالیت کردند.

رفیعی خاطرنشان کرد: عملیات تعویض چراغ‌ها در بلوار امامت پردیسان، در مسیر بلوار الغدیر به سمت میدان آیت‌الله بهجت انجام شد.