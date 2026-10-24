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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از تعویض ۳۳۰ چراغ قدیمی بخار سدیم با چراغهای نسل جدید LED در بلوار امامت پردیسان خبر داد؛ اقدامی که با هدف کاهش مصرف انرژی و بهینهسازی روشنایی معابر شهری اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امید رفیعی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به اجرای عملیات بهینهسازی روشنایی معابر قم گفت: در این عملیات که روز جمعه، یکم آبان، در بلوار امامت پردیسان انجام شد، ۳۳۰ دستگاه چراغ قدیمی با چراغهای نسل جدید LED جایگزین شد.
وی افزود: این عملیات با هدف بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای تجهیزات روشنایی معابر شهری و با مشارکت نیروهای عملیاتی، نظارتی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان قم به اجرا درآمد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به ظرفیت اجرایی این مانور بیان کرد: در این عملیات، ۶ گروه عملیاتی، ۲ گروه نظارت بر بهرهبرداری و ایمنی و ۳ گروه پشتیبانی با مشارکت ۴۰ نفر از نیروهای اجرایی و تخصصی و استفاده از ۹ دستگاه خودروی عملیاتی فعالیت کردند.
رفیعی خاطرنشان کرد: عملیات تعویض چراغها در بلوار امامت پردیسان، در مسیر بلوار الغدیر به سمت میدان آیتالله بهجت انجام شد.