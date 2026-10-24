به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات محصولات کشاورزی گفت: بخش کشاورزی کشور ظرفیت دستیابی به صادرات سالانه حدود هشت تا ۸.۵ میلیارد دلار را دارد.

محمدرضا طلایی در نشست بررسی آخرین وضعیت بازار و صادرات مرکبات مازندران در ساری افزود: با تلاش تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی، وضعیت تولید در استان امسال مطلوب و قابل قبول است و باید با مدیریت مناسب، زمینه صادرات محصولات آماده عرضه فراهم شود.

وی با اشاره به مشکلات بازرگانان در زمینه رفع تعهدات ارزی صادرات سال‌های گذشته افزود: در این زمینه توافقاتی شده و دولت نیز راهکار‌هایی برای کاهش موانع پیش‌بینی کرده است. با توجه به مقدار زیاد ضایعات محصولات کشاورزی، برنامه‌های مصوب می‌تواند به تسهیل روند صادرات و آغاز سریع‌تر فعالیت بازرگانان کمک کند.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ورود رئیس‌جمهور به موضوع موانع تجاری و تشکیل نشست با حضور وزیران اقتصادی گفت: تیم‌هایی برای حضور در استان‌ها و مرز‌های کشور آماده شده‌اند تا مشکلات موجود را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

طلایی با بیان اینکه بخشی از موانع صادراتی در ماه گذشته برطرف شده است، افزود: آمار‌ها نشان می‌دهد در حوزه مرکبات در مقایسه با مدت مشابه پارسال، وضعیت بهتری داریم، اما با توجه به آغاز فصل برداشت و صادرات، حفظ این روند و جلوگیری از ایجاد وقفه در بازار اهمیت زیادی دارد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از پیگیری تسهیلات مورد نیاز استان برای تنظیم بازار و ذخیره‌سازی میوه شب عید خبر داد و گفت: پیشنهاد‌های مربوط به خرید و ذخیره‌سازی باید بررسی و جمع‌بندی شود تا تصمیمات لازم برای مدیریت بازار و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای مرکبات اتخاذ شود.

وی با اشاره به افزایش ذخایر کالا‌های اساسی در مقایسه با گذشته افزود: کالا‌های موجود در بنادر بیش از ۲ برابر شده و کالا‌ها نیز به نقاط مختلف کشور انتقال یافته و در حال توزیع است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات محصولات کشاورزی گفت: بخش کشاورزی کشور ظرفیت دستیابی به صادرات سالانه حدود ۸ تا ۸.۵ میلیارد دلار را دارد، در حالی که میزان کنونی صادرات این بخش حدود ۵.۸ تا ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

وی شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی را از اقدامات مهم برای ارتقای سلامت و کیفیت محصولات صادراتی دانست و اظهار کرد: با اجرای سیاست‌های مرتبط با ثبت و شناسایی محصولات و همکاری کشاورزان و مجموعه وزارت جهاد کشاورزی، می‌توان احتمال برگشت محصولات از بازار‌های صادراتی را کاهش داد.

طلایی همچنین از پیشنهاد اختصاص سقفی از محل صادرات مرکبات مازندران برای واردات کالا‌های مشخص خبر داد و گفت: این پیشنهاد با هدف استفاده بهتر از ظرفیت صادراتی استان و تسهیل تأمین کالا‌های مورد نیاز مطرح شده و پیگیری آن در دستور کار قرار دارد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همچنین از بررسی تعیین سهمیه‌ای ماهانه در حدود ۵ تا ۱۰ هزار تن برای صادرات مرغ به بازار‌های هدف خبر داد و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تولیدی مازندران در این زمینه تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه مازندران در تولید مرغ و گوشت سفید کشور، حمایت از تولیدکنندگان، تشکل‌های بخش کشاورزی و بازرگانان این حوزه را ضروری دانست و بر پیگیری راهکار‌هایی برای تسهیل صادرات و تقویت بازار محصولات کشاورزی استان تأکید کرد.