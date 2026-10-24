به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز در مراسم عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) که با حضور اساتید، علما، طلاب و اقشار مختلف مردم در حوزه علمیه مولی الموحدین برگزار شد، اظهار داشت: حضور جوانان در این مراسم‌ها و میدان‌های مختلف، امتحان الهی امروز جامعه است.

آیت الله لطف الله دزکام با تاکید بر اینکه حضور مردم در عرصه‌های گوناگون، رمز عزت، اقتدار و بقای انقلاب اسلامی است، افزود: همان‌گونه که حضرت زهرا (س) با ایستادگی و فداکاری در راه خدا، الگوی جاودان دفاع از حق و ولایت شدند، امروز نیز حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های جهاد و دفاع، ادامه‌دهنده همان مسیر نورانی است.

در پایان این مراسم مداحان در سوگ شهادت حضرت زهرا به مدیحه سرایی و عزاداری پرداختند.