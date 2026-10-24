دبیر سی‌امین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی از راه‌یابی ۴۱۱ طرح به مرحله داوری این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: این جشنواره ۶ و ۷ آبان در اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سعید عاجلی با اشاره به دو بخش اصلی رقابتی جشنواره افزود: بخش «طراحان کسب‌وکار» به طرح‌هایی اختصاص دارد که هنوز وارد بازار فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان نشده‌اند و در این بخش، ایده‌ها و طرح‌های کسب‌وکار ارزیابی می‌شوند.

وی ادامه داد: در بخش «فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری» نیز شرکت‌هایی حضور دارند که محصولات یا خدمات فناورانه و نوآورانه خود را به بازار عرضه کرده‌اند. این بخش شامل دو گروه شرکت‌های نوپا و شرکت‌های رشد‌یافته است که بر اساس مدت حضور محصول در بازار تفکیک می‌شوند.

عاجلی با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه‌های استانی جشنواره گفت: با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم و همکاری پارک‌های علم و فناوری، دبیرخانه‌های استانی در سراسر کشور شکل گرفتند و مسئولیت دریافت طرح‌ها، غربالگری اولیه و ارزیابی‌های میدانی را بر عهده داشتند.

وی افزود: برای نخستین بار، سامانه‌ای برای ثبت‌نام و پیگیری مراحل داوری جشنواره طراحی شد تا فرآیند ثبت طرح‌ها تا داوری در بستر این سامانه انجام شود.

دبیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی با اشاره به افزایش طرح‌های رسیده به مرحله داوری گفت: در نوزدهمین دوره جشنواره، از حدود ۴۸۰ طرح ثبت‌شده، ۲۱۱ طرح به مرحله داوری رسیدند؛ در حالی که امسال این تعداد به ۴۱۱ طرح افزایش یافته است.

عاجلی همچنین از برگزاری رویداد‌های منطقه‌ای و انتخاب برگزیدگان استانی خبر داد و گفت: ارزیابی‌ها ابتدا در استان‌ها انجام شد و برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم، متناسب با تعداد و کیفیت طرح‌های هر استان، انتخاب شدند.

وی با اشاره به تغییر تقسیم‌بندی مناطق جشنواره به دلیل شرایط کشور و محدودیت‌های اجرایی افزود: رویداد‌های تقدیر از برگزیدگان استانی در سه منطقه غرب، مرکز و شمال، و شرق و جنوب برگزار شد. در منطقه غرب ۳۱ طرح، در منطقه مرکز و شمال ۴۳ طرح و در منطقه شرق و جنوب ۳۸ طرح برگزیده شدند.

دبیر جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی در پایان گفت: پس از پایان ارزیابی‌های منطقه‌ای، تعدادی از شرکت‌ها و طرح‌های منتخب به مرحله ملی و نهایی جشنواره راه پیدا می‌کنند.