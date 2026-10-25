به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی بویین میاندشت گفت: برای تنوع و تغییرالگوی کشت، کشت آفتابگردان وارد چرخه کشاورزی شهرستان شده است و امسال هم دو مزرعه آفتابگردان هرکدام در سطح دو نیم هکتار درشهرستان ایجاد شده است.

نبی الله اکبری با اشاره به اینکه عملکرد آفتابگردان ۳ تن درهکتار است، افزود: ارقام ایرانی آفتابگردان دور سفید وکله قوچی است که دوره رشد آنها ۱۲۰ روز وارقام خارجی نیزاس ۳۰۰ و اس ۴۰۰ است که دوره رشد آنها حدود ۹۰ روز است.

وی گفت: مقاومت در برابر کم آبی، افزایش عملکرد، بالابودن کیفیت و مقاوم در برابر بیماری‌ها از مزیت‌های کشت آفتابگردان است.

امسال بیش از ۱۵ تن تخمه آفتابگردان از نوع آجیلی ازمزارع شهرستان بویین میاندشت برداشت شده است.