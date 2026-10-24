به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا هوائی در گفت‌و‌گو با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدون مراجعه حضوری، درخواست کارشناس ثبت کنند و نظریه رسمی و قابل استناد دریافت نمایند.

وی افزود: مردم برای فعالیت‌های اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی یا فعالیت‌های اجتماعی می‌توانند مستقیماً با کانون مکاتبه کنند و گزارش رسمی دریافت‌شده، به عنوان مستند قانونی در دستگاه‌های دیگر قابل استفاده است.

هوائی با اشاره به اینکه در استان تهران حدود ۴ هزار کارشناس در ۷۲ رشته و نزدیک به ۶۰۰ صلاحیت فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه کارشناس رسمی، چراغ انداختن در پرونده‌های تاریک و کشف حقیقت برای تحقق عدالت است.

وی درباره خدمات کارشناسان در جنگ‌های تحمیلی اخیر گفت: در تهران حدود ۷۰۰ پرونده در حوزه خسارت‌های واردشده به نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها بررسی و میزان خسارت تعیین و ارائه شد.