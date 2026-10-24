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رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران از فراهم شدن امکان ثبت درخواست کارشناسی از طریق سامانه الکترونیکی این کانون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا هوائی در گفتوگو با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: مردم و دستگاههای اجرایی میتوانند بدون مراجعه حضوری، درخواست کارشناس ثبت کنند و نظریه رسمی و قابل استناد دریافت نمایند.
وی افزود: مردم برای فعالیتهای اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی یا فعالیتهای اجتماعی میتوانند مستقیماً با کانون مکاتبه کنند و گزارش رسمی دریافتشده، به عنوان مستند قانونی در دستگاههای دیگر قابل استفاده است.
هوائی با اشاره به اینکه در استان تهران حدود ۴ هزار کارشناس در ۷۲ رشته و نزدیک به ۶۰۰ صلاحیت فعالیت میکنند، تصریح کرد: مهمترین وظیفه کارشناس رسمی، چراغ انداختن در پروندههای تاریک و کشف حقیقت برای تحقق عدالت است.
وی درباره خدمات کارشناسان در جنگهای تحمیلی اخیر گفت: در تهران حدود ۷۰۰ پرونده در حوزه خسارتهای واردشده به نهادهای عمومی و شهرداریها بررسی و میزان خسارت تعیین و ارائه شد.