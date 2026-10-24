معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی مردم و خیرین به طرح نذر خدمت کمک شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سیدامیرحسین میرمحمدصادقی معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور گفت: نذر خدمت در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود و تلاش ما این است که در هر استان، دست‌کم یک نوبت این برنامه اجرا شود. در کنار آن، کاروان‌های سلامت در شعب جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کنند و خدمات مورد نیاز را در مقیاس محدودتر ارائه می‌دهند. این فعالیت‌ها می‌تواند در ادامه، زمینه‌ساز اجرای طرح نذر خدمت در شهرستان‌های مختلف باشد.

وی با اشاره به سایر برنامه‌های سازمان داوطلبان و سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر افزود: برنامه‌های متنوعی در طول سال در حال اجراست. در حال حاضر، برنامه «رفاقت مهر» در کرمان برگزار می‌شود و برنامه «آموزگاران» نیز در نقاط مختلف استان‌ها جریان دارد.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون، بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از سوی مردم و خیرین به طرح نذر خدمت کمک شده است، تصریح کرد: پویش «ارمغان مهر» نیز از دیگر برنامه‌های اجراشده در این مجموعه است که در کنار آن، توزیع بسته‌های معیشتی، آموزش‌های داوطلبی، فعالیت خانه‌های هلال و پویش‌های مختلف در دستور کار قرار دارد. این برنامه‌ها با هدف گسترش خدمات داوطلبانه و پاسخ‌گویی به نیاز‌های مردم در سازمان داوطلبان و سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر دنبال می‌شود.

میرمحمدصادقی با اشاره به جایگاه فعالیت‌های بشردوستانه در مأموریت این جمعیت گفت: جمعیت هلال‌احمر در کنار امدادگری و سایر خدماتی که بر عهده دارد، مأموریت تسکین آلام بشری را نیز دنبال می‌کند. این مأموریت به جمعیت اجازه می‌دهد در حوزه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم نیز حضور داشته است. هدف از یادآوری این موضوع آن است که مردم بدانند جمعیت هلال‌احمر در کنار امدادگری و انجام وظایف تخصصی خود، خدمت‌رسانی اجتماعی و تسکین آلام بشری را نیز مسئولیتی مهم می‌داند و برای انجام آن تلاش می‌کند.

وی افزود: از تمام افرادی که با لباس سرخ‌وسفید جمعیت هلال‌احمر به مردم خدمت می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. حضور و تلاش این افراد در میدان خدمت، پشتوانه مهمی برای ادامه فعالیت‌های جمعیت است. این همراهی، انگیزه ما را برای ادامه خدمت‌رسانی به مردم افزایش می‌دهد.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به تجربه حضور نیرو‌های امدادی در حوادث ناشی از جنگ تحمیلی تصریح کرد: مردم در طول سال گذشته و در جریان جنگ تحمیلی، امدادگران جمعیت هلال‌احمر را در بخش‌های مختلفی از جمله امداد‌های جاده‌ای، داروخانه‌ها و مراکز توان‌بخشی مشاهده کرده‌اند، اما آیین افتتاح طرح نذر خدمت، یادآور این نکته است که مأموریت جمعیت تنها به امدادگری محدود نمی‌شود و خدمت‌رسانی در حوزه‌های اجتماعی نیز بخشی از مسئولیت آن است.

وی با اشاره به حضور خود در میدان‌های امدادی در جریان جنگ ۴۰روزه و جنگ ۱۲روزه گفت: در این حوادث، از ساعات اولیه در نقاط هدف تهران حضور داشتم و در بیش از ۸۴ نقطه از محل اصابت‌ها و حوادث شهری شاهد تلاش امدادگران و نجاتگران بودم. رشادت نیرو‌هایی که با لباس سرخ‌وسفید جمعیت هلال‌احمر در عملیات امداد و نجات حضور داشتند، از نظر فداکاری و ایثار، چیزی کمتر از تلاش نیرو‌هایی نبود که در خطوط عملیاتی فعالیت می‌کردند.

وی ادامه داد: در یکی از صحنه‌ها، امدادگران در شرایطی قرار گرفتند که فردی زیر آوار گرفتار شده بود و عبور از محل حادثه برای ادامه عملیات ضرورت داشت. یکی از امدادگران برای محافظت از آن فرد، خود را حائل وی کرد و دیگر نیرو‌ها از روی امدادگر عبور کردند تا بتوانند وارد ساختمان شوند و عملیات را ادامه دهند.

معاون جذب و سازماندهی سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور با اشاره به یکی دیگر از صحنه‌های عملیات امداد و نجات افزود: در موردی، پیکری در کاور قرار داشت و نیرو‌ها قصد داشتند آن را منتقل کنند، اما پس از باز کردن زیپ کاور، یکی از امدادگران متوجه شد که فرد احتمالاً هنوز نفس می‌کشد. با انجام عملیات نجات، آن فرد از کاور خارج و به آمبولانس منتقل شد و خوشبختانه زنده ماند.

میرمحمدصادقی با اشاره به دشواری شرایط امدادرسانی گفت: در صحنه‌ای دیگر، با بیش از ۹ پیکر شهید مواجه شدیم که هفت نفر از آنان کودک بودند. متأسفانه، یکی از شهدا نوزادی ۲۵روزه بود که من به همراه یکی از همکارانم ناچار شدیم پیکر وی را از میان آوار‌ها خارج کنیم. در چنین شرایطی، امدادگران باید استوار بمانند و بتوانند وظیفه خود را انجام دهند. هدف نخست نیرو‌های امداد و نجات، نجات جان افراد است و اگر فردی جان خود را از دست داده باشد، تلاش می‌کنند پیکر وی را نیز پیدا و از زیر آوار خارج کنند.

وی با اشاره به عملیات امدادی در یکی از مناطق حساس افزود: در مقطعی که احتمال اصابت مجدد وجود داشت، دبیرکل جمعیت هلال‌احمر شخصاً اعلام کرد که نیرو‌های هلال‌احمر به عقب بازگردند تا جان آنان به خطر نیفتد؛ با این حال، نیرو‌های حاضر در صحنه عقب‌نشینی نکردند و به فعالیت خود ادامه دادند تا بخش قابل‌توجهی از مسئولان که در آن منطقه حضور داشتند، نجات پیدا کنند.