به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی و استقرار زبانه‌های پرفشار در نقشه‌های سطح زمین، کماکان تا روز دوشنبه وقوع دما‌های زیر پنج درجه در مناطق سردسیر استان از جمله بیرجند، قاین و اسدیه و وقوع یخبندان در سربیشه قابل پیش بینی است.

لطفی گفت: توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی سرمازدگی به محصولات حساس به این شرایط دمایی انجام شود، ضمن اینکه شرایط جوی در این مدت پایدار خواهد بود.

صبح امروز ایستگاه سربیشه با کمینه دمای یک درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم با بیشینه دمای ۳۳ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۵ و ۲۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.