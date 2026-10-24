به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سرهنگ عیسی خدایی گفت: مأموران انتظامی شهرستان سملقان حین انجام وظیفه و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه پراید وانت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو، ۷ هزار و ۴۰۰ نخ سیگار قاچاق کشف شد که ارزش تقریبی آن برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.