به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه خبری المنار، حاج محمد الخنسا مسئول روابط با مسیحیان در حزب الله گفت: «ما جنایت تروریستی را که در مراسم تشییع در کلیسای سنت جورج در استان الکرک اردن علیه شهروندان اردنی انجام شد و به کشته و زخمی شدن شماری انجامید، شدیداً محکوم می‌کنیم.»

حاج محمد الخنسا در بیانیه‌ای تأکید کرد «این جنایت تروریستی هولناک علیه بشریت و هتک حرمت اماکن عبادی و خون افراد بی‌گناه، در چارچوب زنجیره تروریسمی قرار دارد که سال‌ها در منطقه ما کشتار و جنایت کرده و کوشیده است میان فرزندان آن فتنه بیفکند و بنیاد‌های تنوع دینی و فرهنگی را که ویژگی منطقه ماست، هدف قرار دهد.»

مسئول روابط با مسیحیان در حزب الله افزود: «ما ضمن محکوم کردن این تجاوز جنایتکارانه، مراتب تسلیت و همدردی خود را به ملت برادر اردن و خانواده‌های قربانیان اعلام می‌داریم و از خداوند متعال می‌خواهیم قربانیان را در رحمت واسعه خود جای دهد و به زخمیان شفای عاجل عطا فرماید.»

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