به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، استاندار مازندران از کسب رتبه نخست کشور در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت و پایان حدود ۲ هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی در این استان خبر داد.

مهدی یونسی رستمی از قرار گرفتن این استان در جمع سه استان برتر کشور در ارزیابی عملکرد اقتصادی، عمرانی و اجتماعی دولت خبر داد و گفت: مازندران در بخش اقتصادی رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی با تشریح بخشی از اقدامات و دستاورد‌های مدیریتی مازندران افزود: بر اساس ارزیابی‌های دولت، این استان در مجموع عملکرد اقتصادی، عمرانی و اجتماعی در جمع سه استان برتر کشور قرار گرفته است.

مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به برنامه‌های حوزه مدیریت پسماند گفت: بخش قابل‌توجهی از فرایند سامان‌دهی پسماند استان به سرانجام رسیده و با راه‌اندازی بخش‌هایی از فرایند تولید گرانول، زمینه تبدیل پسماند به منبع تولید ثروت و ارزش اقتصادی فراهم شده است.

استاندار مازندران افزود: این مجموعه در حال حاضر روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان ارزش اقتصادی ایجاد می‌کند و این فعالیت می‌تواند به درآمدزایی و اشتغال در شهرستان‌ها کمک کند.

یونسی رستمی همچنین از آغاز اجرای طرح‌های فاضلاب شهری در بخش‌هایی از مرکز و شرق استان خبر داد و گفت: توسعه این طرح‌ها در شهر‌های میاندرود، ساری، قائم‌شهر و جویبار نیز در دستور کار قرار دارد.

استاندار مازندران در ادامه به طرح‌های عمرانی استان اشاره کرد و افزود: تاکنون حدود ۲ هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی به پایان رسیده و در اختیار شهروندان قرار گرفته است. برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های جدید و تسریع در تکمیل طرح‌های زیرساختی نیز ادامه دارد.

وی درباره نقش بنادر مازندران در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی گفت: کالا‌های واردشده از بنادر استان پس از تخلیه، به نقاط مختلف مازندران و سایر مناطق ارسال می‌شوند و کاهش زمان ماندگاری کشتی‌ها و تسریع در تخلیه و انتقال کالا از موضوعات مهم این حوزه است.