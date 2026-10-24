به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدرضا بهرامی اظهار کرد: در پی اعلام عوامل اورژانس از طریق سامانه تلفنی ۱۱۲ مبنی بر گرفتار شدن فردی در کوه‌های اطراف روستای زواریان، نجاتگران پایگاه واکنش سریع جمعیت هلال‌احمر قم به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نجاتگران پس از حضور در منطقه و انجام عملیات، پیکر فرد جان‌باخته را به پایین کوه منتقل کردند و تحویل عوامل انتظامی دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قم با اشاره به زمان اجرای عملیات گفت: این عملیات ساعت ۱۴ و ۱۱ دقیقه روز جمعه، یکم آبان، آغاز شد و پس از تلاش نجاتگران، ساعت ۲۲ و ۳۶ دقیقه همان روز به پایان رسید.