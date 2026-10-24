رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه گفت: یک رشته تله غیرمجاز صید هوبره به طول ۵۰۰ متر در جریان گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت محیط زیست شناسایی و امحا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یعقوب گوبالی‌زاده اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل میدانی مأموران یگان حفاظت محیط زیست، یک رشته تله غیرمجاز ویژه صید هوبره به طول تقریبی ۵۰۰ متر شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از شناسایی تله، نسبت به جمع‌آوری، تخریب و امحای آن اقدام کردند تا از به دام افتادن پرندگان وحشی و آسیب به حیات‌وحش منطقه جلوگیری شود.

گوبالی‌زاده با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، بیان کرد: هوبره از پرندگان نیازمند حفاظت است و استفاده از تله‌های غیرمجاز، علاوه بر تهدید این گونه، می‌تواند سایر پرندگان وحشی را نیز در معرض خطر قرار دهد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست امیدیه تأکید کرد: گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی با هدف مقابله با شکار و صید غیرمجاز و صیانت از تنوع زیستی منطقه ادامه دارد.

وی از شهروندان و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه شکار غیرمجاز یا ادوات و تله‌های غیرقانونی صید، مراتب را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه اطلاع دهند.