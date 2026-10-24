به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مجید الهی‌راد با بیان اینکه ۱۴۲ نفر از این زائران برای اولین بار است که توفیق زیارت دارند به نوعی زائر اولی محسوب می‌شوند، گفت: این کاروان با هدف تقویت روحیه معنوی، تحکیم باور‌های دینی، آشنایی بیشتر مادران و فرزندان ایتام با فرهنگ عاشورا و سیره اهل‌بیت (ع) و ایجاد نشاط و امید در میان این خانواده‌ها، به مدت یک هفته در کربلای معلی حضور خواهد داشت.

وی با اشاره به تأمین هزینه‌های این سفر از محل کمک‌های خیرین و حامیان طرح اکرام ایتام افزود: این برنامه با همکاری کمیته امداد و با مشارکت نیکوکاران و حامیان نیک‌اندیش اجرا می‌شود و جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در حمایت از فرزندان یتیم و خانواده‌های آنان است.

الهی‌راد خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن فرصت‌های زیارتی و معنوی برای فرزندان ایتام، علاوه بر تقویت روحیه امید و خودباوری، زمینه آشنایی عمیق‌تر آنان با ارزش‌های دینی، فرهنگ ایثار و فداکاری و مکتب اهل‌بیت (ع) را فراهم می‌کند.