در سازمان ملل متحد، ۱۲ کشور تهدید و حمله به تاسیسات هسته‌ای را محکوم کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از نیویورک ، دوازده کشور بیانیه مشترکی درباره ممنوعیت تمامی اشکال حمله و تهدید به حمله علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به اهداف صلح‌آمیز اختصاص دارند صادر و در آن تاکید کردند که تاسیسات هسته‌ای هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید در معرض حمله یا تهدید به تعرض قرار گیرند.

۱۲ کشوری که بیانیه مشترک هشت بندی صادر کردند و غلامحسین درزی کاردار و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در هشتاد و یکمین نشست کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواند عبارتند از: چین، روسیه، ایران، پاکستان، بلاروس، بورکینافاسو، کوبا، اریتره، نیکاراگوئه، نیجر، تاجیکستان و زیمبابوه.

دراین بیانیه براساس ، قطعنامه ۴۸۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، مصوب سال ۱۹۸۱، حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای را به‌شدت محکوم شد.