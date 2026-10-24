به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرشاد عبدالملکی گفت: به دنبال گزارش حادثه مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن، بلافاصله ۲ تیم درمانی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی لازم را برای مصدومان انجام دادند و سپس هر ۶ مددجو جهت ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شدند.

روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان تاکید کرد: با اقدامات صورت گرفته توسط کارشناسان اورژانس و مرکز درمانی وضعیت بالینی تمامی مددجویان رو به بهبودی یافته و بعد از تکمیل سیر درمان ترخیص شده‌اند.

عبدالملکی توصیه کرد: مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که می‌تواند موجب مسمومیت شدید و تهدیدکننده حیات شود، رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی، اطمینان از نصب و عملکرد صحیح دودکش‌ها، نقش مهمی در پیشگیری از این حوادث دارد.

درصورت مشاهده علائمی مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و تنگی نفس، بلافاصله ضمن باز کردن درب و پنجره‌ها با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید.