رئیس بیمه سلامت شهرستان جویبار: ۴۲ هزار و ۷۱۱ نفر از ساکنان این شهرستان، تحت پوشش بیمه سلامت قراردارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس بیمه سلامت شهرستان جویبار گفت: ۴۲ هزار و ۷۱۱ نفر از ساکنان این شهرستان، تحت پوشش بیمه سلامت قراردارند که به تفکیک ۲۱۶۰۰ نفر در صندوق روستائیان ۳۹۷۰ نفر در صندوق کارمندان دولت ۲۵۲۷ نفر در صندوق سایر اقشار و ۱۴۶۸۱ نفر در صندوق ایرانیان قرار دارند

علی خادمی افزود: ۴۸ موسسه در شهرستان طرف قرارداد بیمه سلامت میباشند که برای ارائه خدمات به افراد تحت پوشش خدمات رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه ۵ دهک اول جامعه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند تشریح کرد: از دهک ۶ تا ۱۰ به صورت پلکانی با پرداخت سالیانه از یک میلیون و ۹۳۴ هزار تومان تا دهک ۱۰ چهار میلیون و ۸۱۰ هزار تومان در سال تحت پوشش قرار گیرند و از خدمات این بیمه برخوردار می‌شوند.

خادمی در ادامه تاکید کرد:آن دسته از افرادی که تمایل دارند تحت پوشش بیمه سلامت در این شهرستان قرار گیرند با مراجعه به دو دفتر پیشخوان دولت نسبت به ثبت نام در سامانه بیمه سلامت اقدام نمایند. ضمن آنکه با مراجعه به سامانه شهروندی بصورت غیر حضوری نیز ثبت نام نمایند