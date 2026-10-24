رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: از ۸۰ هزار هکتار شالیزار استان که در آن راتون پرورش داده می‌شود، محصول ۲۰ هزار هکتار برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: از ۸۰ هزار هکتار شالیزار در گیلان که پس از برداشت محصول برنج، راتون در آن‌ها پرورش داده شد، محصول ۲۰ هزار هکتار برداشت شده است و برداشت محصول راتون دیگر زمین‌ها هم تا نیمه آبان ادامه دارد.

وی افزود: پیش بینی می‌شود امسال، حدود ۸۰ هزار تن شلتوک راتون به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از شالیزار‌های گیلان برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به عطر و طعم مطلوب محصول راتون و بازارپسندی آن، گفت: هر کیلوگرم برنج راتون در بازار با قیمت حدود ۵۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود که گران‌تر از برنج برداشت اول است.

صالح محمدی افزود: شهرستان‌های صومعه سرا، رشت، آستانه اشرفیه، رودسر و املش بیشترین سطح زیر کشت راتون در گیلان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی کوتاه بودن طول دوره رشد، کاهش هزینه مصرفی نهاده‌ها، صرفه‌جویی در آب مصرفی و استفاده بیشتر از نزولات آسمانی و صرفه‌جویی در مصرف کود در مقایسه با محصول اصلی را از دیگر مزایای پرورش راتون دانست.