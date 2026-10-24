جشنواره صنایع‌دستی، محصولات بومی و غذا‌های سنتی به مدت دو روز در شهر ندوشن یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سبما مرکز یزد، جشنواره صنایع‌دستی، محصولات بومی و غذا‌های سنتی، رویدادی فرهنگی که با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، حفظ میراث فرهنگی و پاسداشت هنر‌های سنتی منطقه، میزبان علاقه‌مندان بود.

در کنار صنایع‌دستی، محصولات بومی و غذا‌های سنتی نیز در این جشنواره عرضه شد تا فرصتی برای معرفی داشته‌های فرهنگی و خوراک‌های محلی و آشنایی بیشتر نسل جوان با میراث ارزشمند گذشتگان فراهم شود.

برگزاری چنین جشنواره‌هایی گامی مؤثر در راستای حمایت از هنرمندان بومی، رونق صنایع‌دستی و حفظ فرهنگ و سنت‌های اصیل منطقه است؛ میراثی که صیانت از آن، ضامن ماندگاری هویت فرهنگی شهرتاریخی ندوشن خواهد بود.