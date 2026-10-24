به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نایب رئیس هیئت کونگ فو استان با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات ۴۰۰ قهرمان منتخب کشور در ۲ بخش بانوان و آقایان در دو سالن ورزشی در شهر‌های فلاورجان و بوستان زر باهم به رقابت پرداختند گفت: در این دوره از مسابقات از ۱۵ استان کشور درتمام رده‌های سنی شرکت کردند.

سید عباس شیرزاد افزود: درپایان این رقابت‌ها در بخش بانوان استان‌های کرمانشاه، فارس و اصفهان و در بخش آقایان استان‌های کرمانشاه، تهران، گیلان واصفهان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.