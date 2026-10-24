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پنجاهمین دوره مسابقات کونگ فو توتایماقهرمانی کشور به میزبانی شهرستان فلاورجان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نایب رئیس هیئت کونگ فو استان با اشاره به اینکه در این دوره از مسابقات ۴۰۰ قهرمان منتخب کشور در ۲ بخش بانوان و آقایان در دو سالن ورزشی در شهرهای فلاورجان و بوستان زر باهم به رقابت پرداختند گفت: در این دوره از مسابقات از ۱۵ استان کشور درتمام ردههای سنی شرکت کردند.
سید عباس شیرزاد افزود: درپایان این رقابتها در بخش بانوان استانهای کرمانشاه، فارس و اصفهان و در بخش آقایان استانهای کرمانشاه، تهران، گیلان واصفهان به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.