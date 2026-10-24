به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ صبح امروز شنبه دوم آبان شاخص کیفی هوا در شهر‌های خرمشهر به ۱۶۴ و بهبهان به ۱۵۵ میکروگرم بر متر مکعب رسید که نشان دهنده هوای ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در این مدت شاخص کیفی هوا در آبادان ۱۳۸، شوشتر ۱۳۵، هندیجان ۱۳۰، هویزه ۱۱۲، شادگان ۱۰۸ و گتوند ۱۰۶ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.