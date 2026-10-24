مدیران کل کمیته امداد، امور اقتصادی و دارائی و امور مالیاتی خراسان رضوی ،فردا به طور مستقیم از طریق سامانه سامد پاسخگوی مطالبات مردم هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری خراسان رضوی، گفت:سلم آبادی مدیر کل کمیته امداداستان،حسینی مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان و احسانی مهر مدیر کل امور مالیاتی استان، فردا یک شنبه،سوم آبان ماه، در سامانه سامد استان حضور دارندو به صورت برخط به مطالبات هم‌استانی‌ها پاسخ می دهند.