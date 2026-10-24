به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، می‌توانند با استفاده از طرح تامین رفاه پیش از واریز مستمری، از اعتبار خرید معادل یک ماه مستمری خالص خود بهره‌مند شوند.

عباس اکبری افزود: اعتبار خرید از روز بیستم هر ماه در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد و امکان خرید حضوری و غیرحضوری از فروشگاه‌ها و مراکز طرف قرارداد فراهم است.

وی گفت: بهره‌مندی از اعتبار تشویقی تا پنج درصد ارزش خرید‌های مشمول، و استفاده از خدمات خرید اقساطی مطابق ضوابط اجرایی از دیگر مزایای این طرح است.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: متقاضیان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، ضامن و وثیقه و بدون افتتاح حساب جدید، از این طرح استفاده کنند.

اکبری افزود: استفاده از طرح تامین‌رفاه اختیاری است و به معنای افزایش مستمری یا پرداخت وجه نقد پیش از موعد نیست.

وی گفت: اعتبار مصرف شده هنگام واریز مستمری تسویه می‌شود و در صورت استفاده نکردن از اعتبار، مبلغ مستمری بدون تغییر پرداخت می‌شود.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان گفت: بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و فعال‌سازی این طرح به برنامه کاربردی وایب به نشانی vibe.ir، سامانه پی‌ول به نشانی payval.me یا درگاه تامینو به نشانی tamino.tamin.ir مراجعه کنند.

مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی با شماره ۱۴۲۰ و مرکز ارتباط با مشتریان بانک رفاه کارگران با شماره ۰۲۱-۸۵۲۵ پاسخ‌گوی پرسش‌های متقاضیان است.