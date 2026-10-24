به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در سالروز شهادت دخت نبی گرامی اسلام (س) بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س)، مردم ولایتمدار خوزستان با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه، حسینیه‌ها و منازل این مصیبت عظمی را خدمت فرزند بزرگوارشان حضرت امام زمان (عج) تسلیت و تعزیت عرض می‌کنند.

سخنرانان در مجالس عزای حضرت‌ام ابی‌ها (س) با اشاره به نقش و جایگاه بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا (س)، سیره، زندگانی و دفاع این بانوی دو سرا در دفاع از ولایت حضرت امیرمومنان امام علی (ع) را تبیین می‌کنند.

همچنین دلدادگان اهل بیت (ع) با استفاده از فضای مجازی مطالب و مراثی در خصوص حضرت فاطمه الزهرا (س) را به اشتراک می‌گذارند.