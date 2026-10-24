به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این نشست تخصصی، طرفین ضمن بررسی فرصت‌ها و چالش‌های صنعت هوانوردی در شمال کشور، بر لزوم ارتقای سطح کیفی خدمات‌رسانی به مسافران، گردشگران و فعالان اقتصادی و به‌ویژه ایجاد زیرساخت‌های پایانه باری هوایی (کارگو هاب) در استان گیلان تأکید شد.

مصطفی طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با اشاره به تصویب قانون افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی و الحاق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت، گفت: منطقه آزاد انزلی با بهره‌مندی توأمان از مجتمع بندری کاسپین، اتصال ریلی سراسری، شبکه بزرگراهی و الحاق فرودگاه بین‌المللی سردارجنگل، به تنها منطقه تجاری و صنعتی کشور در حاشیه دریای کاسپین بدل شده است که زیرساخت کامل حمل‌ونقل چهاروجهی را به صورت یکجا در اختیار دارد و این هم‌افزایی بی‌نظیر، دسترسی حمل و نقل کالا به بازار‌های حوزه اوراسیا، قفقاز و کشور‌های حاشیه کاسپین را تضمین می‌کند.

معاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز در این دیدار با تقدیر از رویکرد توسعه‌محور منطقه آزاد انزلی به حوزه هوانوردی بازرگانی، گفت: فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل به عنوان دروازه هوایی استان گیلان، نقشی کلیدی در تسهیل ارتباطات اقتصادی و مسافری منطقه ایفا می‌کند.

غلامرضا دهقانی‌زاده افزود: شرکت فرودگاه‌ها آمادگی کامل دارد تا در تعاملی منسجم با سازمان منطقه آزاد انزلی، طرح‌های توسعه‌ای سطوح پروازی، به‌روزرسانی سامانه‌های ناوبری و کمک‌ناوبری و همچنین زیرساخت‌های مرتبط با پایانه‌های باری و مسافری این فرودگاه را هم‌راستا با الزامات راهگذر بین‌المللی شمال–جنوب شتاب بخشد.