رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزپارت گفت: دو قبضه اسلحه و سه قطعه کبک شکارشده در جریان گشت و پایش یگان حفاظت محیط زیست در منطقه سفیدکوه دهدز کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزپارت، اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در جریان گشت‌زنی در منطقه سفیدکوه دهدز، یک خودروی متخلف را متوقف و در بازرسی از آن، دو قبضه اسلحه مجاز و سه قطعه کبک شکارشده کشف کردند.

وحید پورگنجی افزود: اقلام کشف‌شده ضبط و پرونده مربوط برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.

پورگنجی با تأکید بر استمرار گشت‌ها و برخورد قانونی با تخلفات شکار و صید، گفت: حفاظت از حیات‌وحش و صیانت از میراث طبیعی منطقه از اولویت‌های اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزپارت است و گشت‌زنی‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات و حفاظت از گونه‌های جانوری ادامه دارد.

دزپارت یکی از شهرستان‌های بختیاری نشین استان خوزستان در جنوب غربی ایران است. مرکز این شهرستان، شهر دهدز است.

این شهرستان در تاریخ ۲۷ تیر ۱۴۰۰ از شهرستان ایذه جدا و مستقل شد.