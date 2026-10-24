یک متخصص غدد و متابولیسم با تأکید بر اهمیت شناسایی و کنترل پیش‌دیابت گفت: اصلاح رژیم غذایی، افزایش فعالیت بدنی و مدیریت وزن می‌تواند خطر پیشرفت این وضعیت به دیابت قندی را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین دلشاد، متخصص غدد و متابولیسم، در برنامه «اینجا طبیب» رادیو سلامت، پیش‌دیابت را مرحله‌ای میان وضعیت طبیعی قند خون و دیابت دانست و اظهار کرد: در این شرایط، میزان قند خون فرد بالاتر از حد طبیعی است، اما هنوز به محدوده تشخیصی دیابت نرسیده است.

وی افزود: اگر میزان قند خون ناشتا به‌طور مداوم بین ۱۰۰ تا ۱۲۶ میلی‌گرم در دسی‌لیتر باشد، احتمال وجود پیش‌دیابت مطرح می‌شود. این وضعیت هشداری برای فرد است تا با اصلاح عادت‌های روزمره، از افزایش خطر ابتلا به دیابت در آینده جلوگیری کند.

این متخصص غدد و متابولیسم با تأکید بر نقش سبک زندگی در کنترل پیش‌دیابت تصریح کرد: مهم‌ترین اقدامات برای کاهش احتمال ابتلا به دیابت، اصلاح الگوی تغذیه و افزایش فعالیت بدنی است. افراد در این مرحله باید درباره نوع و میزان مواد غذایی مصرفی خود توجه بیشتری داشته باشند.

دلشاد توصیه کرد؛ افراد در معرض خطر، مصرف مواد غذایی حاوی قند‌های ساده و خوراکی‌های دارای شاخص گلیسمی بالا را محدود کنند و فعالیت بدنی منظم را در برنامه روزانه خود قرار دهند. همچنین کنترل وزن و کاهش وزن اضافی در افرادی که اضافه‌وزن دارند، می‌تواند در بهبود وضعیت قند خون مؤثر باشد.

وی در ادامه با اشاره به نقش دارو در برخی موارد پیش‌دیابت گفت: در شرایط خاص، به‌ویژه در افرادی که علاوه بر پیش‌دیابت با چاقی یا اضافه‌وزن مواجه هستند، پزشک ممکن است برای کاهش خطر پیشرفت بیماری، دارودرمانی را در نظر بگیرد.

این متخصص غدد و متابولیسم متفورمین را از دارو‌های مورد استفاده در برخی افراد پرخطر عنوان کرد و افزود: مصرف این دارو در افراد واجد شرایط می‌تواند به کاهش احتمال بروز دیابت کمک کند؛ با این حال، تجویز آن باید بر اساس ارزیابی پزشک و شرایط هر فرد انجام شود.

دلشاد در پایان بر اهمیت توجه به علائم هشداردهنده و پیگیری منظم وضعیت قند خون تأکید کرد و گفت: تشخیص به‌موقع پیش‌دیابت و اقدام برای اصلاح سبک زندگی می‌تواند فرصت مناسبی برای کاهش خطر ابتلا به دیابت قندی فراهم کند.