به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مسلم شریفی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به وضعیت سرطان‌های شایع در میان زنان استان گفت: بر اساس داده‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، سرطان تیروئید در میان زنان استان از سرطان سینه پیشی گرفته بود که علت قطعی آن مشخص نشده و برای بررسی دقیق‌تر به پژوهش‌های علمی نیاز دارد. معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به وضعیت سرطان‌های شایع در میان زنان استان گفت: بر اساس داده‌های سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، سرطان تیروئید در میان زنان استان از سرطان سینه پیشی گرفته بود که علت قطعی آن مشخص نشده و برای بررسی دقیق‌تر به پژوهش‌های علمی نیاز دارد.

شریفی درباره برنامه‌های غربالگری استان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز افزود: عملکرد غربالگری در این دوره بالاتر از میانگین کشوری گزارش شده و در هفت شهرستان رشد داشته است اما با این حال، دسترسی به خدماتی مانند ماموگرافی و سونوگرافی و همچنین پیگیری مداوم افراد مشکوک از جمله چالش‌های این حوزه است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه در برنامه غربالگری سرطان سینه ۸۵ هزار و ۶۴۲ نفر در استان ارزیابی شده‌اند، تاکید کرد: از این تعداد پنج هزار و ۲۴۱ نفر در گروه موارد مشکوک قرار گرفته‌اند.

وی یادآور شد: این آمار مربوط به افراد مشکوک است و به معنای ابتلای قطعی همه این افراد به سرطان پستان نیست زیرا تعیین وضعیت نهایی به بررسی‌های تکمیلی و ارزیابی پزشکی نیاز دارد.

شریفی با بیان اینکه اهمیت این ارقام در آن است که غربالگری تنها با تعداد افراد ارزیابی‌شده سنجیده نمی‌شود، گفت: برای بررسی اثربخشی برنامه‌ها، لازم است مشخص شود چه تعداد از افراد مشکوک مراحل تشخیصی را تکمیل کرده‌اند و چه تعداد به تشخیص قطعی رسیده‌اند و چه کسانی به خدمات درمانی نیاز پیدا کرده‌اند.



عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و جراح فلوشیپ پستان،هم درباره اهمیت تشخیص زودهنگام سرطان سینه گفت: سرطان پستان از بیماری‌های مهم در میان زنان است و شناسایی آن در مراحل اولیه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر روند درمان و پیامدهای بیماری داشته باشد.

رضا حسین‌پور دهنو با اشاره به تجربه بالینی خود افزود: کمترین سن ابتلا به سرطان پستان که در بیماران تحت بررسی خود مشاهده کرده، ۱۷ سال بوده است و این تجربه ضرورت توجه به علائم غیرعادی را یادآوری می‌کند، هرچند تعیین خطر ابتلا و تشخیص بیماری در هر فرد باید بر پایه ارزیابی تخصصی انجام شود.

این جراح فلوشیپ سینه با اشاره به آمارهای مربوط به بقای بیماران افزود: بقای پنج‌ساله بیماران در مراحل صفر و یک سرطان سینه می‌تواند بیش از ۹۸ درصد باشد، در حالی که در مرحله چهار بیماری حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد گزارش شده است و این ارقام با توجه به نوع بیماری، شرایط بیمار و درمان دریافتی تفاوت دارند، اما اهمیت شناسایی زودهنگام را نشان می‌دهند.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به مشکلات بیماران سرطانی در استان گفت: هزینه‌های درمان، رفت‌وآمد به شهرهای دیگر، نبود مرکز پرتودرمانی و محدودیت پوشش برخی هزینه‌ها از جمله مشکلاتی است که بیماران و خانواده‌های آنان با آن روبه‌رو هستند و این دشواری‌ها می‌تواند روند درمان را تحت تأثیر قرار دهد و فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد کند.