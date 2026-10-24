به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، دکتر صادق صادق‌زاده از نخبگان و پژوهشگران برجسته متولد شهر درق در استان خراسان شمالی، با ثبت دستاورد‌های علمی شاخص و مقالات معتبر بین‌المللی، توانسته است در زمره ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا قرار بگیرد و افتخاری بزرگ برای جامعه علمی کشور و خطه خراسان شمالی به ارمغان بیاورد.

این چهره علمی برجسته، تحصیلات مقطع دکترای خود را در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، گرایش طراحی کاربردی به پایان رسانده است. حوزه‌های تخصصی و پژوهشی دکتر صادق‌زاده شامل رباتیک، میکرو و نانورباتیک و میکرو و نانو دستکاری است که جزو فناوری‌های پیشرفته و کلیدی در مهندسی نوین محسوب می‌شوند.

از دیگر افتخارات این پژوهشگر برجسته می‌توان به کسب رتبه اول آموزشی در سال تحصیلی ۸۷-۸۸ در سطح دانشکده و دانشگاه علم و صنعت ایران اشاره کرد که نشان‌دهنده استمرار موفقیت‌های علمی و تحصیلی وی از دوران دانشجویی تاکنون است.

دستاورد‌های دکتر صادق‌زاده به عنوان الگویی الهام‌بخش برای جوانان و نخبگان استان خراسان شمالی مطرح است.