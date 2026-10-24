به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس ستاد برگزاری دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری سیمرغ ایران گفت: با توجه به درخواست شرکت‌کنندگان و استقبال صورت‌گرفته از جشنواره، تمدید مهلت ارسال آثار در شورای سیاست‌گذاری مطرح شد و با تصویب این شورا مهلت ارسال آثار تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵ تمدید شد.

محمد محمدی با اشاره به گستره موضوعی و هنری این رویداد ملی بیان کرد: دومین جشنواره ملی دوسالانه فرهنگی هنری «سیمرغ ایران» در دو گروه سنی نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال و جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال برگزار می‌شود و رشته‌هایی همچون عکاسی، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، پوستر، طراحی لوگو، تایپوگرافی، فیلم‌نامه کوتاه و داستان کوتاه را دربرمی‌گیرد.

این مقام مسئول ادامه داد: جشنواره در ۲ بخش اصلی تعریف شده است؛ بخش نخست با محوریت «ایران من» و موضوعاتی همچون وطن‌دوستی، آبادانی و پیشرفت ایران و بخش دوم با محوریت «مقاومت» و موضوعاتی از جمله ایثار و شهادت، جنگ تحمیلی رمضان و جلوه‌های مقاومت را شامل می‌شود و براساس تصمیم گیری شورای جشنواره، امسال بخش ادبی و کتابخوانی افزوده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از هنرمندان، نوجوانان و جوانان علاقه‌مند دعوت کرد با توجه به تمدید مهلت فراخوان، آثار خود را تا ۲۰ آبان ۱۴۰۵ از درگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.simorghfestival.com ارسال کنند.



بنا به اعلام دبیرخانه دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری " سیمرغ ایران "‌این برنامه در بخش‌ها و رشته‌های زیر برگزار می‌شود:

۱- نقاشی – طراحی{۲ رشته}

۲- گرافیک (طراحی پوستر _ طراحی لوگو _ تایپوگرافی) {۲ رشته}

۳- خوشنویسی (نستعلیق و شکسته نستعلیق) {۲ رشته}

۴- ادبی (فیلمنامه کوتاه _ داستان کوتاه) {۲ رشته}

۵- عکاسی {۱ رشته}

شعار جشنواره دوّم: همه برای اعتلای ایران

موضوع جشنواره:

بخش اول: ایران من با موضوع: وطن دوستی، آبادانی و پیشرفت ایران، پرچم ایران، باور‌ها و ارزش‌ها و …

بخش دوم: بخش ویژه مقاومت با موضوع: ایثار و شهادت، رهبر شهید، جنگ‌های تحمیلی ٨ساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم

گروه‌های سنّی مجاز به شرکت در جشنواره:

الف/ نوجوانان (۱۵ تا ۱۸) سال ب/ جوانان (۱۹ تا ۳۵) سال ج/ هنرمندان توانیاب (بدون شرایط سنّی)