سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یادواره شهدای سن‌سن کاشان، جنگ امروز را فراتر از تقابل نظامی و جنگی بر سر موجودیت کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سردار محبی با اشاره به هدف آمریکا برای تجزیه ایران و تضعیف هویت تاریخی و تمدنی ملت ایران، تأکید کرد دفاع از کشور مستلزم ایستادگی در برابر دشمن و پاسداری از هویت ایرانی اسلامی است.

وی با اشاره به تحولات نظامی و اقتصادی جنگ برای آمریکا گفت: این تحولات، ادعای برتری اطلاعاتی و فناورانه آمریکا را زیر سؤال برده و به اعتبار بین‌المللی این کشور آسیب زده است.

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرت جمهوری اسلامی را ترکیبی از قدرت دینی، رهبری، اراده ملی، انسجام اجتماعی و پشتوانه مردمی دانست و مقاومت مردم ایران را از دستاورد‌های این دوره برشمرد.

سردار محبی همچنین با اشاره به افتخارات ملت ایران و رزمندگان سلحشور، از هدف قرار گرفتن جنگنده‌ها، انهدام سامانه‌های پدافندی و اقدامات علیه تجهیزات دریایی آمریکا سخن گفت و افزود: این پیروزی‌ها نشانه‌ای از تحقیر برتری فناورانه و نظامی آمریکاست.