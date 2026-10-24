ناپایداری‌های جوی از عصر امروز در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی، شرقی و غربی هرمزگان پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و شب در ارتفاعات و برخی نقاط مرکزی، شرقی و غربی استان با رشد وگسترش ابر‌های همرفتی و رگبار باران و رعد و برق، تگرگ، تندباد لحظه‌ای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: تمهیدات لازم صورت پذیرد و از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی افزود: دریا صبح آرام و بعدازظهر و شب در نواحی شمالی تنگه هرمز، افزایش ابر و وقوع تندباد لحظه‌ای و گرد و غبار و متلاطم شدن موقتی دریا دور از انتظار نیست.

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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: رفت و آمد شناور‌ها به ویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

حمزه نژاد گفت: ناپایداری‌های عصرگاهی تا پایان هفته در استان ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در این مدت نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.