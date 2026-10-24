فرمانده انتظامی شهرستان قائم‌شهر، از دستگیری متهمان به سرقت خودروی پراید و موتورسیکلت و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،فرمانده انتظامی شهرستان قائم‌شهر، از دستگیری متهمان به سرقت خودروی پراید و موتورسیکلت و کشف اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اکبر قلی‌پور گفت: در پی وقوع سرقت‌های انجام‌شده، اقدامات انتظامی برای شناسایی و دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت که در جریان این پیگیری‌ها، سارقان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی قائم‌شهر افزود: اموال مسروقه کشف‌شده به مالباختگان تحویل داده شد و در ادامه رسیدگی به پرونده، مقدار زیادی لوازم داخل خودرو نیز از یک مال‌خر کشف شد.

سرهنگ قلی‌پور با اشاره به اهمیت همکاری شهروندان با پلیس، از مردم خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه‌های پیشگیرانه، از وقوع سرقت جلوگیری کنند و موارد مشکوک را به مراجع انتظامی اطلاع دهند.