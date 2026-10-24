

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در پایان مرحله دوم سی امین دوره لیگ دوومیدانی باشگاه‌های کشور، دوومیدانی‌کاران چادرملو اردکان با کسب ۵۵۳.۵ امتیاز، در رده جوانان دختر صدرنشین شدند.

همچنین در رده بزرگسالان بانوان، تیم چادرملو اردکان با کسب ۳۵۴ امتیاز، در جایگاه سوم رده‌بندی تیمی قرار گرفت.

مرحله دوم این رقابت‌ها طی دو روز، ۲۹و۳۰مهر، در ورزشگاه کریم آباد گرگان برگزار شد.

سی امین دوره لیگ دوومیدانی در نیمه اول آبان با برگزاری مرحله سوم و پایانی و معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان خواهد داد.