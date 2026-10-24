قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، سقوط شدیدی را تجربه کرد و به پایین‌ترین سطح خود در سه ماه اخیر رسید و شدیدترین کاهش هفتگی در بیش از چهار ماه گذشته را رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۶ درصد کاهش، به ۳۹۹۸ دلار و ۳۵ سنت رسید. قیمت این فلز گرانبها برای نخستین بار از اواسط ژوئیه به زیر مرز ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد. طلا طی هفته گذشته، چهار درصد کاهش قیمت یافت و بدترین عملکرد هفتگی خود از ماه ژوئن تاکنون را ثبت کرد.

قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر با ۱٫۳ درصد کاهش، در ۴۰۰۷ دلار و ۹۰ سنت بسته شد.

قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح خود در بیش از پنج ماه گذشته رسید.

جیم وایکوف، تحلیلگر بازار در شرکت «امریکن گلد اکسچنج» گفت: نگرانی‌های فزاینده در مورد تورم نشان می‌دهد که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان نمی‌توانند سیاست‌های پولی خود را با سرعتی که می‌خواهند تسهیل کنند. در حال حاضر، تمام این عوامل به زیان معامله‌گرانی عمل می‌کنند که در بازار طلا و نقره به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند.

شاخص‌های اس‌اندپی ۵۰۰ و نزدک بازار آمریکا، روز جمعه به پایین‌ترین سطح خود در پنج هفته گذشته نزول کردند.

در همین حال، معامله‌گران عمدتا انتظار دارند که فدرال رزرو در نشست روز‌های ۲۷ و ۲۸ اکتبر، نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال، انتشار آمار تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده آمریکا در دو هفته گذشته - که ارقامی بالاتر از حد انتظار را نشان می‌دادند - احتمال اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی‌تر در اواخر سال جاری را افزایش داده است.

طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست هفته آتی را ۹۲ درصد و احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را ۷۸ درصد برآورد می‌کنند.

گزارش شاخص هزینه‌های مصرف شخصی آمریکا (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است و قرار است ۲۹ اکتبر منتشر شود، می‌تواند سرنخ‌های بیشتری درباره سیاست‌های پولی ارائه دهند.

بر اساس گزارش رویترز، در بازار‌های آسیایی، خرید طلا در هند طی هفته گذشته، تحت تاثیر رشد تقاضا افزایش یافت. در چین، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده طلا در جهان، تقاضای فیزیکی در سطح باثباتی قرار داشت، اما احتیاط مصرف‌کنندگان همچنان هزینه‌کرد برای خرید جواهرات را محدود کرده است.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره با یک درصد کاهش، به ۵۳ دلار و ۹۷ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۰.۹ درصد کاهش، به ۱۵۵۵ دلار و ۸۴ سنت و هر اونس پالادیوم نیز با ۰.۵ درصد کاهش، ۱۰۴۸ دلار و ۳۱ سنت معامله شد. هر سه فلز گرانبها کاهش رشد هفتگی داشتند.