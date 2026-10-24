طوفان «چامپی» در تایوان روز شنبه یک کشته و ۵۲۷ زخمی بر جای گذاشت و باعث سقوط درختان و قطع برق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام «اداره مرکزی هواشناسی تایوان» (CWA)، طوفان چامپی که تا چندی پیش یک «ابرطوفان» و یکی از شدیدترین طوفان‌های امسال در منطقه اقیانوس آرام محسوب می‌شد، اکنون در حال تضعیف است، اما سرعت تندباد‌ها در نزدیکی مرکز آن همچنان به حدود ۱۲۶ کیلومتر در ساعت می‌رسد.

این مرکز افزود که این طوفان در ساعات اولیه روز شنبه از نزدیکی سواحل شمال شرقی تایوان عبور کرد و اکنون در فاصله حدود ۱۵۰ کیلومتری شرق این جزیره قرار دارد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این طوفان اکنون در حال تغییر مسیر به سمت شمال و سواحل چین است و در نهایت به سمت جنوب ژاپن حرکت خواهد کرد.

سازمان آتش‌نشانی تایوان اعلام کرد که شمار قربانیان این طوفان یک نفر است. همچنین در پی وزش باد‌های شدید و باران‌های سیل‌آسا ۵۲۷ نفر نیز دچار جراحت شده‌اند.

شرکت برق تایوان (Taipower) نیز گزارش داد که بر اثر این طوفان برق بیش از ۱۶۷ هزار خانوار قطع شد، اما اکنون جریان برق برای اکثر خانوار‌ها دوباره وصل شده است.

وزارت حمل‌ونقل تایوان اعلام کرد که ۲۴۲ پرواز لغو شده‌اند. در تایپه، پایتخت تایوان، گزارش‌هایی از سقوط درختان و بارش‌های رگباری همراه با تندباد‌های متناوب منتشر شده است.

در بخش‌های وسیعی از شمال و مرکز تایوان، از جمله شهر تایپه، روز شنبه برای دومین روز متوالی ادارات و مدارس تعطیل اعلام شدند.