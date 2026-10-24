مسعود پزشکیان در سفری کوتاه به مشهد، به زیارت حرم مطهر امام رضا (ع) مشرف شد؛ رئیس‌جمهور همچنین با حضور در رواق دارالذکر به مزار نورانی رهبر معظم و قائد شهید انقلاب ادای احترام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مسعود پزشکیان شامگاه شنبه یکم آبان‌ماه ۱۴۰۵، در جریان سفر کوتاه خود به مشهد مقدس، با حضور در آستان ملکوتی حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، مضجع شریف و نورانی امام هشتم را زیارت کرد.

رئیس‌جمهور همچنین پس از زیارت بارگاه منور رضوی، با حضور در رواق دارالذکر به زیارت مزار مطهر رهبر معظم انقلاب اسلامی پرداخت و با قرائت فاتحه، به روح بلند آن قائد شهید و رهبر عظیم انقلاب اسلامی ادای احترام کرد.