مدیر آموزش و پرورش مراغه گفت:طرح آسفالت ریزی محوطه مدارس در ۲۰ مدرسه شهری و ۶ مدرسه روستایی این شهرستان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ناظم عزیزی گفت:۴۲ هزار مترمربع عملیات آسفالت ریزی در محوطه مدارس مراغه اجرا شد.

عزیزی افزود:این طرح با هدف ارتقای ایمنی، شادابی و نشاط دانش‌آموزان و در قالب مسئولیت‌های اجتماعی با اعتبار ۲۶ میلیارد تومان اجرا شده است.

وی اضافه کرد: اجرای این طرح گامی موثر در راستای فراهم‌سازی فضایی مناسب برای فعالیت‌های آموزشی، ورزشی و پرورشی دانش‌آموزان در مدارس مراغه است.

مدیر آموزش و پروش مراغه گفت:علاوه بر آسفالت ریزی طرح شهید عجمیان برای شاداب سازی مدارس در ۶۴ مدرسه این شهرستان اجرا شده است.

عزیزی افزود:در این طرح کلاس‌ها و محوطه مدارس به بهترین شکل رنگ آمیزی، مرمت، بهسازی و تجهیز شدند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها با مشارکت بسیجیان، دانش آموزان، معلمان و فرهنگیان مدارس بیشتر در مناطق کم برخوردار و روستایی اجرا شد.

وی مجموع دانش آموزان شهرستان مراغه را حدود ۵۷ هزار نفر اعلام کرد و افزود: این دانش آموزان در ۴۱۶ مدرسه شهری و روستایی تحصیل می‌کنند.