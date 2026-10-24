به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز شنبه تا سه سنبه این هفته، آسمان استان نیمه ابری تا ابری است و در این مدت، شرایط برای رگبار پراکنده باران فراهم است.

فرجی با اشاره روند کاهش دمای هوا تا سه شنبه در مازندران افزود: هشدار سطح زرد هواشناسی نیز برای این مدت صادر شده است.

بر اساس این هشدار، روز‌های شنبه و یکشنبه دامنه‌ها و ارتفاعات و روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه سطح استان، به‌ویژه نیمه شرقی مازندران، تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرد.

رگبار متناوب باران، وزش باد، رعدوبرق و کاهش نسبی دما از مخاطرات پیش‌بینی‌شده در این مدت است.

هواشناسی مازندران درباره احتمال بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، کاهش دید، ریزش سنگ در محور‌های کوهستانی و وقوع صاعقه هشدار داده است.

در این اطلاعیه از شهروندان و مسافران خواسته شده است از توقف و اسکان در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و هنگام تردد در جاده‌ها و محور‌های کوهستانی احتیاط داشته باشند.

همچنین احتیاط در فعالیت‌های گردشگری و کوهنوردی و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطرات احتمالی ضروری است.

کارشناس هواشناسی مازندران همچنین وضعیت دریا را امروز با موج کوتاه و برای فعالیت‌های دریایی، مناسب اعلام کرد.

به گفته فرجی، اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنک‌ترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۵ درجه سانتیگراد بود و جویبار با ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با ۴ درجه بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان بودند.