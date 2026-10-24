به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر ناصر سیم‌فروش، پدر اورولوژی نوین ایران، با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل، عمل جراحی پارشیال نفرکتومی (برداشتن بخشی از کلیه و حفظ قسمت سالم آن) به روش لاپاراسکوپی را برای نخستین بار در استان انجام داد.

در این برنامه، جراحی لاپاراسکوپی UPJO(رفع انسداد محل اتصال کلیه به حالب) نیز با همکاری دکتر دادپور، فوق‌تخصص لاپاراسکوپی اورولوژی، و دکتر محسنی‌راد، فوق‌تخصص پیوند کلیه، انجام شد.

دکتر سیم‌فروش در ادامه با حضور در بخش اورولوژی و بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، بیماران بستری را ویزیت و عیادت کرد و در سمینار اورولوژی بیمارستان امام رضا (ع) نیز حضور یافت.